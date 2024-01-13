يستهلها بأكبر مركز للتلقيح الاصطناعى فى الشرق الأوسط.. مدبولى يتفقد عدة مشروعات بالإسكندرية والبحيرة

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية فى عدد من المشروعات المرتبطة بالنشاط الزراعي، فى منطقتي العامرية بالإسكندرية والنوبارية بالبحيرة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم السيد القصير وزير الزراعة، ويستهلها بتفقد مشروع مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية.

تحسين السلالات

وافتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مركز التلقيح الاصطناعى الأكبر فى الشرق الأوسط، التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، ومقره منطقة العامرية بالإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من اللحوم والألبان، وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأوضح القصير أن الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائى من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا، ومستهدف الوصول بها إلى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط.

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذى يقدمه مركز التلقيح الاصطناعى، باعتباره وسيلة هامة لرفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، خاصة وأن المركز يضم حوالى 62 طلوقة من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالى الإنتاجية، الأمر الذى يسهم فى سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورءوس الماشية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفلاح.

وناشد وزير الزراعة المربين باتباع الأساليب الحديثة فى تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلًا من الأساليب القديمة.

وقال القصير إن المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات، الأمر الذى سيؤدى إلى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجة، مطالبًا قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعى ومتابعة الجرعات وآثارها لدى المربين.