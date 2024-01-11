تفاصيل زيارة مدبولى لمصنع مجموعة حديد عز فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ١١ يناير، بزيارة مصنع شركة حديد عز بالمنطقة الاقتصادية.

رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.

أثناء الزيارة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي فرن الصهر الجديد الذي تمت إضافته للمصنع في عام ٢٠٢٣، بتكلفة استثمارية ٥ مليارات جنيه، والذي نتج عنه زيادة إنتاج الصلب في المصنع بحوالي ١٦ مليون طن، يتم توجيهها بالكامل للتصدير.

خلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمته أ. عفاف أحمد عز، نائب العضو المنتدب، ورئيس قطاع تطوير الأعمال بمجموعة عز الصناعية، أشارت فيه إلى بلوغ إجمالي استثمارات المجموعة ٥٩ مليار دولار، بإجمالي إنتاج ٦٢ مليون طن من الصلب في عام ٢٠٢٣، مما جعلها أكبر منتج للصلب في العالم العربي.

تم أيضا خلال العرض الإشارة إلى بلوغ صادرات الشركة ١٥ مليار دولار في عام ٢٠٢٣، مما جعلها المصدر الصناعي الأكبر في مصر، فضلا عن توظيف الشركة لـ ١٠ آلاف عامل في جميع مصانعها في الإسكندرية، والسويس، ومدينة السادات، والعاشر من رمضان.

أيضا الإشادة بسرعة موافقة المجلس الأعلى للطاقة على تخصيص ٢٠٠ ميجاوات لتشغيل فرن الصهر الجديد للشركة، مما يؤكد استفادة الصناعة المصرية من الاستثمارات التاريخية التي قامت بها الدولة في مجال الطاقة في السنوات الماضية.

في نفس السياق، تم التأكيد على استفادة الشركة (التي ستقوم بتداول ١٦ مليون طن في مصانعها في العام القادم، ما بين مواد خام وإنتاج نهائي)، من الاستثمارات الضخمة التي تتم في الموانئ وشبكة الطرق، والتي تعتبر مطلبا رئيسيا لتداول هذا الكم من المواد الخام والإنتاج.



في ختام الزيارة تم عرض الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة، في إطار تخطيطها لاستثمار ٩٠ مليون يورو لإنتاج ألواح الصلب، لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدي، كما شهد د. مدبولي عرضا لجهاز تنفسا صناعيا تقوم الشركة بالبدء في تصنيعه، وهو قطاع جديد بدأت مجموعة عز في الاستثمار فيه مؤخرا.



