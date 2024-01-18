الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البنك القومى للجينات: نعمل على استكشاف وجمع وتقييم الموارد الوراثية المصرية الأصيلة

البنك القومي للجينات
البنك القومي للجينات

قالت الدكتورة نيڤين عبد الفتاح، مدير البنك القومي للجينات، نعمل على استكشاف وجمع وتقييم الموارد الوراثية المصرية الأصيلة.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، المُذاع عبر فضائية" سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، أنه ممنوع إدخال البنك أية موارد مهجنة أو معالجة بالهندسة الوراثية.

وأشارت إلى أنه نجوب كافة محافظات مصر لتجميع الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، وهدفنا الحفاظ على الموارد الوراثية المصرية الأصلية.

وأكدت أن الحيوانات المصرية تتميز بقدرتها علي أكل الموارد المتوفرة لها وليس أنواعا محددة من الأعلاف، موضحة أن 70% من الموارد الوراثية الأصلية فقدت خلال الـ100 سنة الماضية.

وأوضحت أن البنك المصري للجينات أنشأ عام 2004 لحفظ الموارد الوراثية من الانقراض بعد التغييرات المناخية المتسارعة، وأن البنك لديه أنواع كثيرة من الشتلات الزراعية التي نرغب توزيعها على أكبر قدر من الفلاحين.

 

مانشيت نيڤين عبد الفتاح الموارد الوراثية المصرية الأصيلة

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