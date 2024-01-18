الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الهيئة العامة الكتاب يوضح الجديد هذا العام فى معرض القاهرة الدولى؟

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، معرض القاهرة الدولي للكتاب يقدم دائما في كل دورة من دوراته كل جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأعرق والأقدم عربيًا وإقليميًا، وواحد من أهم المعارض حول العالم، لأنه يصنف على أنه الأكبر على مستوى الجماهيرية على مستوى العالم، وثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الجديد هذا العام في معرض القاهرة للكتاب هو زيادة عدد الدول المشاركة، وعدد الناشرين، وزيادة عدد الكُتاب والمفكرين من بلدان مختلفة ومن قارات مختلفة حول العالم، منوهًا أن المعرض يضع في حساباته أنه نافذة في الثقافة العربية، ولذلك هو يقدم أصوات إبداعية وفكرية رصينة، تقدمها مصر للثقافة العربية.

واشار إلى أنه عندما يتمتع المعرض برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهذه الرعاية تجعل الجميع يعمل من أجل أن يحتفظ المعرض بريادته، وينطلق لآفاق العالمية.

وأكد أن فلسطين ممثلة هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك يوم لفلسطين في المعرض، مخصصا للاحتفاء بالثقافة الفلسطينية، وحضور مهم لدولة الفلسطيني ممثلا في السفارة الفلسطينية، وفعاليات كثيرة تعتز بفلسطين ودور مصر في القضية الفلسطينية.

كل الزوايا أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب

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