الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد الناشرين العرب: مصر أضاءت للعالم طريق المعرفة والثقافة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55

علق محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، علي انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن شعار معرض الكتاب هذا العام "نصنع المعرفة..نصون الكلمة" وهذا الشعار ينطلق من تاريخ مصر العريق.

وأضاف أن صناعة النشر كانت موجودة مع قدماء المصريين عندما كانوا يسجلون الأفكار على جدران المعابد والعظام وورق البردي.

وأشار إلى أن مصر لها تاريخ طويل وكبير في صناعة الكلمة والمعرفة، موضحًا أن مصر اضاءت للعالم طريق المعرفة والثقافة وكانت أقدم دولة في العالم.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وهناك نوع من التناغم والتنسيق بين اتحاد الناشرين العرب وإدارة المعرض.

اتحاد الناشرين العرب دي ام سي محمد رشاد معرض القاهره الدولي للكتاب صناعة الكلمة والمعرفة

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