أبو عاصى لـ"الشاهد": لا بد من بناء الجسر بين السنة والفقه

أكد محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أنه لا يقبل الحديث الواحد في قضايا الأمة المهمة.

وأضاف أبو عاصي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “لابد من بناء الجسر بين السنة والفقه والنظر لمقاصد الأحاديث النبوية، كما ننظر لمقاصد القرآن”.

وتابع: "لا بد أن تبث في المجتمعات فلسفة العقلانية بإعلاء العقل وتمكين العقل، والإمام ابن الجوزي يقول عن العقل شمعة تضيء لك كيف تطفئها، ونحن بالعقل عرفنا الله، العقل له مهمتان في الإسلام إيجاد وجود الله، وإثبات النبوة، والدين قام على هذين المبدأين، وهذان الأمران ثبتا بالعقل، فلابد لعقلية الإنسان المسلم أن تبني على عقلية فارقة تفرق بين القطعي والظني، وتفرق بين الثابت والمتغير، وبين الأمر الذي يقبل الاجتهاد والذي لا يقبل الاجتهاد، وتفرق بين الحقيقة والخرافة ويأتي من الثقافة العقلية ومن المجتمع ومن الذين يحملون الخطاب".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.