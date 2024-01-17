الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة تحذر من مافيا الدولارات: "تستهدف هدم مصر"

بسمة وهبة
بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة، علي تفاقم أزمة الدولار في الفترة الأخيرة، نتجية تصاعد عدد من الأحداث العالمية.

وقالت خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء،:"في مافيا الإتجار بالعملة"،وتتاجر بفلوس المصريين في الخارج، يجي مثلا واحد بيشتغل يكون بيشتغل برة مصر، يحصل على راتب 100 ألف دولار، لكنه يريد تحويلهم إلى أهله".

وأضافت: "هذه المافيا تنصحه بعدم تحويل هذا المبلغ إلى العملة المحلية، لكنها تحصل منه على المبلغ مقابل توصيله إلى ذويه، وأنا أقول إنها مافيا تعمل في كل الدول وبخاصة الدول العربية".

وتابعت: "ولكن، ماذا تستفيد هذه المافيا، رغم أنها لا تحصل على شيء، هي تستهدف فقط هدم اقتصاد مصر، هم أهل الشر أعداء دولة 30 يونيو، والكل يعرف ويدرك هذا الأمر، لكن أرجوكم يا أهلنا في الخارج لا تغالطوا أنفسكم".

وواصلت كلنا يجب أن نفكر وليس المتخصص فقط، مش لازم واحد فقط هو اللي يحل المشكلة بتاعة الـ100 مليون مصري، وأتمنى من رئيس الوزراء يشكل مجلسًا استشاريًا من 5 أو 6 خبراء لهم خبرة في حل الأزمات ويقولوا لنا أفكارهم".

وأكملت: "ولو موجود نزود عليهم ونجيب ناس لها خبرة في إدارة هذا النوع من الأزمات، لأن هناك متخصصون في حل هذه الأزمات".

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