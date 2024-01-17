الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إدارة الفتوى":  زواج المساكنة هو اسم من أسماء الزنا

الشيخ فهمي غنيم
الشيخ فهمي غنيم

علق الشيخ فهمي غنيم، مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سابقا، علي عدد من القضايا التي تشغل الشارع المصري ومنها قضية الطلاق والزنا.

وقال مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سابقا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الأربعاء، إن زواج المساكنة هو اسم من أسماء الزنا وهي من الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى.

وأضاف مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سابقا،أن الدولة تهدف فى المقام الأول إنشاء مجتمعًا فاضلًا سويًا نفسيًا وبدنيًا يعمه السلام، مشيرًا إلى أنه عند الوصول لهذا المجتمع تتواجد أمور تعطل الهدف المنشود أحيانًا.

الزنا الطلاق إدارة الفتوى فهمي غنيم

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