الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مالك شرقاوى: قد يحكم ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من داخل محبسه

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية

علق الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، على مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ومدي إمكانية حكم ترامب للولايات المتحدة الأمريكية من داخل السجن.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية إنجي أنور، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الأربعاء: "قد يحكم ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من داخل محبسه"، موضحًا أن أن دونالد ترامب هو الأقرب لتولي رئاسة الولايات المتحدة الامريكية مرة أخري.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي لا يملك رفاهية سوء أن يمثله بايدين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن المواطن الأمريكي لديه اقتناع أن بايدن غير صالح صحيًا للرئاسة المقبلة، ويتضح من عدم التركيز في الخطابات الرئاسية.

ماك شرقاوي الانتخابات الرئاسية الامريكية السجن Etc

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