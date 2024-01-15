"الحسينى" يعلق على رفع الحصانة عن مجدى الوليلى: الكل أمام القانون سواء

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إحالة مجلس النواب النائبة نشوى رائف للجنة القيم، ورفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، قائلًا: "الكل أمام القانون سواء".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "لا صوت يعلو على صوت القانون في جمهورية مصر العربية"، لافتًا: "النواب منوط بهم التشريع ومراقبة الحكومة فإن كانت شائبة ما تشوف أداء ما أو سلوك ما ينظر هذا الأمر أمام المجلس".

وأشار: "الكل أمام القانون سواء وهذا مجلس النواب المصري، وأحد عناوين الجمهورية الجديدة في مصر، وهو أن لا صوت يعلو فوق صوت القانون، والقانون على الجميع تتساوى الرؤوس".