الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقراره الفني في استمرار عملية التدوير بين اللاعبين في مباريات الدوري؛ لتجنب إرهاقهم قبل التوجه إلى تونس، لمواجهة الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 18 مايو الجاري، بملعب رادس.

وقرر الدفع بياسر إبراهيم في لقاء بلدية المحلة البروفة الأخيرة قبل السفر إلى تونس، خاصة في ظل غياب محمد عبدالمنعم مدافع الفريق عن لقاء البلدية والمحدد لها يوم السبت القادم؛ بسبب تراكم الإنذارات حيث حصل على إنذارين أمام إنبي والزمالك، ثم أمام الاتحاد السكندري.

كما استقر علي منح الفرصة إلي محمد الشناوي، بعد خوضه 4 تدريبات عقب تعافيه من إصابته بشد في عضلة السمانة، وأليوديانج وكريم الدبيس وطاهر محمد طاهر، من أجل تقارب مستوى اللاعبين الفني بعد استبعادهم من المواجهات الأخيرة، ويحاول استغلال تطبيق سياسة التدوير في البروفة الأخيرة أمام بلدية المحلة خوفًا من الإصابات قبل السفر إلى تونس يوم 15 مايو الجاري.

طبيب الأهلي يرفض ضم أحمد عبدالقادر لرحلة تونس

من جهته؛ رفض الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، المجازفة في ضم أحمد عبدالقادر خلال رحلة السفر إلي تونس بعد صعوبة فرصة مشاركته في لقاء الذهاب برادس.

وأشار طبيب الأهلي، إلى أن "عبدالقادر" أمامه 10 أيام  قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والجاهزية للمشاركة في المباريات سواء المحلية أو الإفريقية.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين  على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة بينهما من الجولة التاسعة للدوري الممتاز. 

بهذا الفوز التاسع للأهلي هذا الموسم رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيبب الجدول.

كولر الترجي ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا رادس محمد عبد المنعم بلدية المحلة

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