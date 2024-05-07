الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر فى ليلة الرباعية: عمر كمال "جوكر" وهذا سبب استبعاد اللاعبين

كولر
كولر

أعرب مارسيل كولر، مدرب الأهلي ، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

أضاف كولر، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب مباراة الليلة: "قدمنا شوطًا أول جيدًا أمام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المباراة بمواصلة تقديم نفس المردود الفني خلال الشوط الثاني، ولكن لم يحدث وأجريت تعديلات ساهمت في تحسين الأداء من جديد وخلق فرص وتسجيل هدف رابع".

وأشاد المدير الفني بأداء عمر كمال، مشددًا على أنه يتميز بالسرعات والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز في مباراة الاتحاد إلى جانب حصوله على ركلة جزاء، موضحًا أنه أدى بشكل جيد في مركز الظهير الأيسر.

وأكد كولر أن الفريق يضم قائمة من اللاعبين ومع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين، وأنه يدرك تمامًا بعد الفترة التي قضاها كمدرب أنه لن يرضي جميع اللاعبين، ودائمًا يدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيدًا.

أوضح المدير الفني أن الأهلي يخوض مباراة كل 48 ساعة، وأنه يحاول إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع معلول وبيرسي.

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