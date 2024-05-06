كولر يحسم مصير عودة محمد أفشة للمشاركة فى مباريات الأهلى

يختتم الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري علي استاد القاهرة الدولي.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع الجهاز المعاون من أجل اختيار قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق عقب المران الأخير اليوم وتشهد عودة رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء الجونة للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات والثنائي ياسر إبراهيم وأليوديانج وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

ويغيب محمد الشناوي وأحمد عبدالقادر للإصابة، كما يحسم مصير محمد أفشة بشأن عودته للحسابات الفنية في لقاء زعيم الثغر بعد استبعاده من مباراتي الإسماعيلي والجونة عقب حديثه غير اللائق مع كولر بسبب عدم مشاركته أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقي.

ومن المقرر أن يعقد كولر جلسة مع اللاعبين علي هامش المران لشرح خطته والتشكيل الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري بعد حصوله علي مخلص لآخر مباريات زعيم الثغر ومعرفة أسلوب طارق العشري المدير الفني.

مروان عطية: حققنا المطلوب أمام الجونة

من جانبه، أعرب مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال عطية إن الأهلي يركز في مباريات الدوري خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الفريق حقق العديد من المكاسب أمام الجونة بالحصول على الثلاث نقاط واطمئنان الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وأوضح لاعب الأهلي أن الفريق اعتاد ضغط المباريات، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يتبع سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات لتجنب الإجهاد.

وأكد عطية أن علي معلول من العناصر المهمة في صفوف الفريق، مشددًا على أن ارتداءه شارة الكابتن يعد تتويجًا لجهوده خلال مسيرته المميزة مع الفريق.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لا يفكر إلا في مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة الحالية، لتحقيق أهدافه في البطولة.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، علي استاد القاهرة الدولي.