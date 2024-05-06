ليس كولر.. أعلى معدل مساهمات تهديفية لمعلول مع هذا المدرب

قدم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشوارًا حافلًا مع المارد الأحمر في 288 مباراة ارتدى فيها قميص الفريق في مختلف البطولات.

ويعد السويسري مارسيل كولر، أكثر مدرب لعب علي معلول تحت قيادته برصيد 78 مباراة.

وخلال الـ78 مباراة ساهم التونسي بـ 38 هدفًا حيث سجل 14 هدفًا وصنع 24 تمريرة حاسمة.

أما المدرب الذي قدم تحت ولايته النجم التونسي أعلى نسبة مساهمات تهديفية فهو الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي قاد الفريق خلال موسم 2018-2019.

وساهم معلول خلال ولايته بـ16 هدفًا حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة في 30 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الأوروجواياني، بمعدل مساهمة واحدة كل مباراتين.

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أول تعليق من معلول بعد ارتداء شارة القيادة

وأبدى علي معلول سعادته بارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة الجونة ببطولة الدوري.

وكتب معلول على حسابه عبر فيس بوك: "يوم آخر جميل في رحلتي مع نادي الأهلي".

وأضاف: "تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم ناد في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

وأكمل: "أكن لنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجونة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري.



أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.



وارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.



الهدف الأول لصالح الأهلي جاء في الدقيقة 37 بعد تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد مسعود.



وسجل الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها على معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبوعلي بلمسة بالكعب وصلت إلى محمود متولي فقابلها برأسية من يسار منطقة الــ6 ياردات سكنت يمين المرمى.



ومنح الحكم حسين الشحات ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد توغل ومراوغة لمدافع الجونة الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.



وسجل كهربا الهدف الثالث من ركلة الجزاء سددها على يسار الحارس أحمد مسعود في الدقيقة 80.