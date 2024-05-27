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اللواء محمد قشقوش لـ"الشاهد": حماس وزعت الأسرى على أماكن مختلفة

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش

قال اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن رسالة عناصر حماس لإسرائيل كانت تقول إنها ليست موجودة في مكان واحد، والدليل أننا شاهدنا الرهائن في الشجاعية ودير البلح وخان يونس.

وأضاف "قشقوش" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الرسالة تقول أنا مش في مكان واحد ولو قاتلتني في مكان أنا في أماكن أخرى، وتم توزيع الرهائن والأسرى على عدة أماكن وليس مكانًا واحدًا".

وتابع: "في النهاية نحن أمام ناس عايشة أكثر من 200 يوم تأكل وتشرب وتذهب إلى الحمام لكن الأماكن واضح أن الأسرى مش عايشين في خندق".

واستكمل: "الصور التي عرضت لأحد الرهائن الإسرائيليين خلفيتها سيراميك، يعني المكان أعد بشكل جيد".

محمد قشقوش الدكتور محمد قشقوش الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز غزة إسرائيل

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