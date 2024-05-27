اتحاد الكرة يكشف أسباب استبعاد 5 لاعبين من معسكر منتخب مصر

كشف اتحاد الكرة، أسباب استبعاد 5 لاعبين من قائمة منتخب مصر التي ستخوض معسكرًا خلال شهر يونيو استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا، أكد من خلاله أن التقارير الطبية كانت وراء استبعاد كل من أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة والثلاثي مصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة الفراعنة في المعسكر الحالي.

ويعاني أحمد حجازي من إصابة قوية في الركبة أجبرته على الغياب عن مواجهات اتحاد جدة الماضية، أما مصطفى شلبي فيعاني من مزق في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، في حين يعاني عمر مرموش من إصابة في يده وقد يخضع لجراحة.

أما أحمد عبد القادر، فلا يزال غير جاهز للمشاركة بعد غيابه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في العضلة الخلفية، ورغم وجوده في قائمة الأهلي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلا أنه تم الاستقرار على استبعاده.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أن سبب استبعاد رمضان صبحي من القائمة أزمة المنشطات التي يعاني منها وإيقافه.

قائمة منتخب مصر في معسكر يونيو

شهدت قائمة منتخب مصر، استدعاء 25 لاعبًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وضمت قائمة منتخب مصر كلًا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أحمد أمين أوفا، محمد شريف، محمد الشامي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستضيف منتخب مصر، نظيره البوركيني، يوم السادس من يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الثالثة.



سيحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، يوم العاشر من نفس الشهر، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد 24 سبتمبر في العاصمة بيساو.



موقف مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.



ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، صاحبة المركز الثالث، بنفس الرصيد.



ويأتي منتخب سيراليون، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.