اعرف موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

مواجهتين مقبلتين سيخوضهما منتخب مصر عندما يلتقي كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويطمح المنتخب المصري، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الست، من أجل الاقتراب خطوة نحو حصد بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة.

ويأمل منتخب «الفراعنة» في العودة للظهور في الحدث العالمي الكبير، بعد أخر مشاركة له في نسخة عام 2018 التي أقيمت في روسيا.

مشوار منتخب مصر منذ بداية التصفيات

استهل منتخب مصر مشواره في المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ساحق في الجولة الأولى على ضيفه منتخب جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وفي الجولة الثانية، تمكن منتخب مصر، من اقتناص فوز ثمين على مضيفه منتخب سيراليون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب صامويل كانيون دوي في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

موقف مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتي الآن.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، صاحبة المركز الثالث، بنفس الرصيد.

ويأتي منتخب سيراليون، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

موعد مباراتي مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو

يستضيف منتخب مصر، نظيره البوركيني، يوم السادس من يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الثالثة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

وبعدها، سيحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، يوم العاشر من نفس الشهر، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد 24 سبتمبر في العاصمة بيساو.