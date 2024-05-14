الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا وغينيا والقنوات الناقلة

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول

موعد مواجهتا المنتخب الوطني الأول أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والقنوات الناقلة لهما، هو كل ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، المثيرة للغاية خلال الساعات الماضية على هامش جلسة جمعته أمس الإثنين بالصحفيين.

 

موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام بوركينا وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يوينو المقبل، في إطار الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، المقرر إقامته في كلا من (الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا).

بينما في العاشر من الشهر ذاته، يخرج المنتخب الوطني الأول، خارج الديار لمواجهة منتخب غينيا بيساو، في إطار مباريات الجولة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

 

القنوات الناقلة لمواجهتا المنتخب الأول ونظيرها بوركينا وغينيا

تنقل مواجهتا المنتخب الوطني الأول أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

 

طاقم حكام مواجهتي المنتخب الأول وبوركينا فاسو وغينيا بيساو 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر في وقت سابق، إسناد مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لطاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاون كاماكو المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن "فيفا" اختيار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لقيادة مواجهة غينيا بيساو ومصر، في الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

ويعاون إسماعيل المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

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