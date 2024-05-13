كاماكو حكمًا لمواجهة مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد مواجهة مصر وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لطاقم حكام كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو.

ويعاون كاماكو المساعدان جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي، والحكم الرابع ديكينز ميميسا نياجروا.

كما أعلن "فيفا" عن اختيار الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لقيادة مواجهة غينيا بيساو ومصر، في الجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

ويعاون إسماعيل المساعدان الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الثالثة بتصفيات المونديال، ويغادر بعدها لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الرابعة يوم 10 من نفس الشهر فى الجولة الرابعة.

جمال علام يجتمع بالمنتخب الأول والأوليمبي للتنسيق للمرحلة المقبلة

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، جلسة تنسيقية جمعت الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للتنسيق والترتيب للمرحلة المقبلة، والحديث عن بعض الأمور الفنية التي تخص الجانبين.