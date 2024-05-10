كاف يوافق على تعديل موعد مباراة  منتخب مصر وبوركينا فاسو

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلًا من يوم ٧ يونيو، على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم ١٠ يونيو.

المنتخب الأوليمبي يفاضل بين عروض ودية استعدادًا لمعسكر يونيو

يحرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على عقد جلسات مستمرة بمقر اتحاد الكرة، وذلك للمفاضلة بين عدد من المباريات الودية الدولية المعروضه عليه خلال معسكر يونيو المقبل ضمن تجهيزاته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويبحث البرازيلى ميكالى المدير الفني مع معاونيه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإدارى وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء العروض الودية بما يتناسب مع أهمية المرحلة المتبقية من الإعداد خاصة مع وضوح الرؤية وحسم أسماء المتأهلين للمعترك الأوليمبي الكروي.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة محمود حرب فى ورش عمل مع لجان من مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا تخللها معاينة الفنادق وملاعب التدريب المقرر استضافتها مباريات المنتخب الأوليمبي.

وأوقعت قرعة الأولمبياد الفراعنة فى المجموعة الثالثة مع إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيك ويتأهل من المجموعة منتخبان يلتقيان مع المتأهلان من المجموعة الرابعة بنظام المقص، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: اليابان، وباراجواي، ومالي.