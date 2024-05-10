الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة  منتخب مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن
حسام حسن

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد  مباراة  منتخب مصر أمام بوركينا فاسو  في الجولة  الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦،  بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب  الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب  الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلًا من يوم ٧ يونيو، على أن تقام مباراة غينيا بيساو  في موعدها يوم ١٠ يونيو.

المنتخب الأوليمبي يفاضل بين عروض ودية استعدادًا لمعسكر يونيو  

يحرص الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على عقد جلسات مستمرة بمقر اتحاد الكرة، وذلك للمفاضلة بين عدد من المباريات الودية الدولية المعروضه عليه خلال معسكر يونيو المقبل ضمن تجهيزاته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويبحث البرازيلى ميكالى المدير الفني مع معاونيه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإدارى وليونياردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء العروض الودية بما يتناسب مع أهمية المرحلة المتبقية من الإعداد خاصة مع وضوح الرؤية وحسم أسماء المتأهلين للمعترك الأوليمبي الكروي.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة محمود حرب فى ورش عمل مع لجان من مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا تخللها معاينة الفنادق وملاعب التدريب المقرر استضافتها مباريات المنتخب الأوليمبي.

 وأوقعت قرعة الأولمبياد الفراعنة فى المجموعة الثالثة مع إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيك ويتأهل من المجموعة منتخبان يلتقيان مع المتأهلان من المجموعة الرابعة بنظام المقص، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: اليابان، وباراجواي، ومالي.

تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا تصفيلت كاس العالم منتخب مصر حسام حسن التصفيات الإفريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر: العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح تدمر سبل التوسط المصرية

عاجل.. استهداف قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بالأراضى المحتلة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

"ماكنتش بتفتش فى الكماين".. اعترافات مسعف متهم بترويج المخدرات

حريق كثيف.. حادثان مفجعان فى الإسكندرية دون خسائر بالأرواح

القصة الكامله لمحاولة سيدة قتل صاحب محل أقرضها مبلغ مالى بالوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين