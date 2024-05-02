الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميا.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول

أصبح البحث عن موعد مواجهتا المنتخب الوطني الأول أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، هو الأكثر بحثا على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراتي مصر أمام بوركينا وغينيا بتصفيات مونديال 2026

يستكمل منتخب مصر الأول، بقيادة التوأم حسن "حسام وإبراهيم"، مسيرته بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، المزمع إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر يونيو ويوليو 2026، بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستضيف المنتخب المصري الأول نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء يوم 7 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما في الجولة الرابعة، يحل المنتخب الوطني الأول، ضيفا ثقيلا على نظيره غينيا بيساو، وتحديدا يوم 10 يونيو المقبل، خارج الديار.

ويأتي ذلك، عقب تلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا، من الاتحاد الدولي  لكرة القدم «فيفا»، بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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القنوات الناقلة لمواجهتا الفراعنة أمام بوركينا وغينيا بتصفيات مونديال 2026

تنقل شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، مواجهتا المنتخب المصري الأول أمام منتخبي بوركينا فاسو بالقاهرة وغينيا بيساو خارج الديار، والمقرر لهما يومي 7 و10 يونيو المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، على الهواء مباشرة.

موقف الفراعنة بتصفيات مونديال 2026

يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، برصيد 6 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على جيبوتي بالقاهرة بسداسية نظيفة، ثم سيراليون خارج الديار بثنائية نظيفة.

مجموعة منتخب مصر بتصفيات مونديال 2026

تضم مجموعة المنتخب الوطني الأول، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، منتخبات بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغينيا بيساو بنفس الرصيد من النقاط، لكن في المركز الثالث، ثم سيراليون وإثيوبيا برصيد نقطة لكلاهما في المركزين الرابع والخامس، وأخيرا جيبوتي بلا رصيد من النقاط.

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