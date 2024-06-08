أول تعليق من الشاب سعد أسامة صاحب واقعة الصفع من عمرو دياب

أعرب الشاب سعد أسامة صاحب واقعة فيديو عمرو دياب، عن حزنه الشديد بسبب الإهانة التي تعرض لها، وهو صفع الفنان الذي يحبه على وجهه فجأة بسبب الصورة، خاصًة أنه لم يفعل معه أي فعل مشين كما تداول روّاد السوشيال ميديا.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "حاليا مش قابل اتكلم مع حد نهائي، وحزين على اللي حصلي، انا لا اقبل بهذه الإهانة التي تعرضت لها، خاصًة أن عمرو دياب من الفنانين المفضلين ليّ ولم اتوقع نهائيًا رد الفعل هذا، وكنت أريد أن التقط صورة تذكارية فقط"، لافتًا إلى أنه سيلجأ للقضاء، ولنقابة المهن الموسيقية للحصول على حقه بعد التشهير الذي تعرض له والإهانة.

صفعه أحد المعجبين

أحدث واقعة للفنان عمرو دياب، كانت صفعه لأحد المعجبين أثناء إحيائه حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك لرغبة الشاب في التقاط صورة تذكارية معه، ليفاجأ الحضور بصفعه على وجهه دون رد فعل، ومغادرة عمرو دياب المكان أيضًا دون تبرير موقفه.

أزمة عمرو دياب مع أحد المعجبين

وأثار فيديو متداولا للفنان عمرو دياب وهو يصفع معجبًا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، غضبا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل المنتج محمد السعدي بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، حيث أقيم الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم.

ومن ضمن مفاجآت حفل الزفاف، تقديم شيرين عبدالوهاب أغنية خاصة للعروسة بعنوان: «زينة العرايس»، وتقول كلماتها: «القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي وعدي والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل».