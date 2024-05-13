الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسام حسن: عمر مرموش رفض الانضمام لمعسكر منتخب مصر

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، عن وجود اتفاق بين عمر مرموش وجهازه الفنى على عمل عملية فى إصبع اليد بعد نهاية آخر مباراة لفريقه فى الدورى الألمانى.

وقال العميد إنه تم التواصل مع اللاعب بشأن تأجيل هذه العملية، لحين الانتهاء من خوض مباراتى بوركينا فاسو وغينيا، لكنه رفض وأكد أن النادى والجهاز الطبى قام بحجز الموعد تمامًا.

ولفت إلى أن هناك محاولات مع اللاعب لتقديم موعد العملية حتى يكون اللاعب متاحًا لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن القارة الإفريقية.

وضمن مرموش رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

حسام حسن عمر مرموش مرموش الدورى الألماني بوركينا فاسو

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