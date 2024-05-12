بحضور "علام".. جلسة مشتركة بين جهاز الفراعنة وميكالي

عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، عصر اليوم السبت بمقر الجبلاية، جلسة تنسيقية جمعت الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب، وروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للتنسيق و الترتيب للمرحلة المقبلة، والحديث عن بعض الأمور الفنية التي تخص الجانبين.

وجاءت هذه الجلسة للتشاور بين كلا الجهازين الفنيين بشأن اختيارات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المنتخب الأوليمبى يحتاج لجميع العناصر المميزة خلال الفترة المقبلة حتى تتكتمل الاستعدادات لأوليمبياد باريس.

فى الوقت ذاته، استفسر حسام حسن من ميكالى عن اهم العناصر الفعالة فى صفوف المنتخب الأوليمبى تمهيدا لمنحها الفرصة خلال الفترة المقبلة والاعتماد عليها فيما بعد انتهاء اوليمبياد باريسن فى ظل رغبة العميد فى عمل احلال وتجديد فى صفوف المنتخب الاول خلال الفترة المقبلة.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم لخوض معسكر تدريبى يتخلله مباراتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم 2026.

فى حين يواصل المنتخب الأوليمبى استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 التى تنطلق الصيف المقبل فى العاصمة الفرنسية باريس.

ويواجه حسام حسن المدير الفنى للفراعنة أزمة كبيرة بسبب عدم رغبة الأندية الكبرى وفى مقدمتها الأهلى، فى انضمام لاعبيها الدوليين لمعسكر الفراعنة قبل موعد الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 3 يونيو المقبل.

فى الوقت الذى أصر فيه حسام حسن على تقديم موعد بداية المعسكر إلى يوم 28 مايو الجارى بدلا من الموعد الاساسى ، حتى يكون هناك متسع من الوقت امام جهاز الفراعنة لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل قبل مواجهتى بوركينافاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.