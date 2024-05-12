تفاصيل ثورة الخطيب ضد اتحاد الكرة عقب مباراة الأهلى وبلدية المحلة

كشف الإعلامي محمد الليثي، عن توجيه محمود الخطيب رئيس نادي الأهلى ، انتقادًا شديد اللهجة لمنظومة اتحاد الكرة بسبب عدة مواقف سلبية تجاه القلعة الحمراء جعلت رئيس النادي يبدو غاضبًا للغاية عقب مباراة بلدية المحلة أمس.

وأوضح الليثي، خلال تقديمة برنامج "10 و10" عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلًا "هناك حالة من الغليان التي كان عليها الخطيب عقب مباراة بلدية المحلة أمس التي فاز فيها الأهلي 2-1، حيث انتقد رئيس القلعة الحمراء سوء مستوى الحكم وعدم قدرته على حماية لاعبي الأهلي من العنف، حيث كاد ثنائي الفريق أكرم توفيق وكهربا يتعرض لإصابة قوية بسبب خشونة لاعبي البلدية دون قرارات حاسمة من الحكم الصاعد محمود ناصف الذي أدار أول مباراة في تاريخه للأهلي أمس".

أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز

وأضاف "عقب مباراة الأهلى وبلدية المحلة تحدث محمود الخطيب مع أكثر من مسئول في النادي وتم التشاور بشأن أخطاء التحكيم التي زادت ضد الفريق خلال الفترة الأخيرة ، كما تشاور الخطيب مع مسئولي النادي في عدم حسم اتحاد الكرة أزمة حسين الشحات لاعب الفريق مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز والتي وصلت إلى ساحات القضاء في مخالفة صارخة للوائح اتحاد الكرة المصري".

وتابع الليثي: "شهدت مشاورات الخطيب أمس أيضًا ملفًا ثالثًا مهمًا، وهو أزمة لاعبي الفريق الدوليين وموقف النادي من انضمامهم للمنتخب الأول قبل الأجندة الدولية، حيث أصر رئيس النادي على عدم انضمام الدوليين للمنتخب إلا مع انطلاق الأجندة الدولية أو على الأقل يوم 31 مايو الجاري حتى يحصل اللاعبون على راحة قبل آخر مباراة بالدوري يوم 25 مايو قبل انطلاق معسكر يونيو الذي يشهد خوض المنتخب مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 على أن يتم تأجيل مباراة الألومنيوم بكأس مصر المقرر لها 29 مايو".

واختتم حديثه: "اتفق رئيس الأهلي مع مسئولي النادي على إرسال خطاب رسمي لـ الجبلاية خلال الساعات المقبلة يُقدم فيه النادي اعتراضًا شاملًا عن الأمور الثلاثة التي تمت مناقشتها خلال مباحثات أمس".