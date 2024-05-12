الأهلى يرهن انتظام لاعبين فى بداية معسكر الفراعنة بحل أزمة "الشحات"

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن اتصالات جرت خلال الساعات الماضية بين إدارة النادى الأهلى ومجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بهدف الضغط على الجبلاية لاتخاذ موقف حاسم بشأن محمد الشيبى مدافع فريق بيراميدز، لإجباره على التنازل عن دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب وسط الأهلى.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن ضغوط الأهلى وصلت إلى حد رهن الموافقة على انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر الفراعنة قبل موعد الأجندة الدولية، بتنازل الشيبى عن شكواه ضد لاعب الأهلى.

وأبلغ مسئولو الأهلى، اتحاد الكرة بتحفظهم على فكرة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر الفراعنة يوم 28 مايو الجارى، قبل موعد بداية الأجندة الدولية بأسبوع كامل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينافاسو وغينيا الإستوائية يومى 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث فضل حسام حسن اقامة معسكر مغلق طويل قبل المباراتين .

وشدد مسئولو الأحمر على أن ادارة الفريق تنوى استغلال هذه الفترة فى منح بعض اللاعبين راحة سلبية عقب خوض نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، فى ظل تلاحم المواسم وحاجة اللاعبين للراحة من أجل استكمال المهمة، إلا أن حسام حسن يرغب فى انتظام اللاعبين فى المعسكر منذ يوم 28 مايو الجارى.

ويمارس الأهلى ضغوط متواصلة على الجبلاية من أجل انهاء ملف قضية حسين الشحات، بعدما بات اللاعب مهددا بالحبس فى حال عدم تنازل الشيبى عن القضية.

كان لاعب بيراميدز قد خضع للتحقيق أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة، للإدلاء بأقواله بشأن قيامع برفع دعوى قضائية ضد لاعب الأهلى بعد التعدى عليه فى مباراة سابقة لبيراميدز مع الأهلى على استاد الدفاع الجوى.