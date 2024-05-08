الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع وزير الشباب مع الجبلاية والداخلية لزيادة أعداد الجماهير

أشرف صبحي وجمال علام
أشرف صبحي وجمال علام

في اجتماع موسع عقده د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلالاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الاندية وكافة الجهات المعنية  بالدولة  ووزارة الداخلية وذلك لبحث زيادة  عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وايضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها.

ووافقت الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية، إضافة إلى السماح بالحضور الجماهيري كاملاً بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد.

أمًّا فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق على زيادة الحضور الجماهيري إلى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الاخري يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات.

على أن تقوم الجهات التنفيذيه لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري   وفقا لأحكام  قانون  الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وتتقدم وزارة الشباب بالشكر والتقدير للجهات المعنية وشركة تذكرتي والمنظمين لما يبذلونه من جهود حثيثة وملموسة  في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية.
وزير الرياضة يشارك في اجتماع لجنة تطوير الاتحاد الدولي للجامعات

وشارك وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في اجتماع لجنة التطوير الخاصة بالاتحاد الدولي للجامعات عبر الفيديو كونفرانس التي يشارك فيه وزير الشباب بصفته رئيسا للأتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية وعضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

وتناول اللقاء سبل تطوير الأنشطة الرياضية لشباب الجامعات حول مختلف دول العالم وتحقيق أهداف الاتحاد الدولي حيث يقوم الاتحاد الدولي بتنظيم وإقامة الأحداث الرياضية والتعليمية ذات المستويات العالية والعالمية والتي تهدف إلى تزويد طلاب الجامعة بفرص التواصل والتبادل مع الطلاب من جميع أنحاء العالم، في بيئة تعاونية وتنافسية.

وزارة الشباب والرياضة زيادة الحضور الجماهيري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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