وزير الرياضة: نثمن التعاون المشترك مع دولة الإمارات تعزيزًا للروابط الأخوية

تفقدت الدكتورة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارت لدى القاهرة، مركز التخاطب بنادي قادرون باختلاف بالعريش بمحافظة شمال سيناء، والتي تم إنشائها في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي متانة العلاقات المصرية الإماراتية عبر التاريخ، مثمنًا التعاون المشترك مع دولة الإمارات في العديد من المجالات، تعزيزًا للروابط الأخوية والتاريخية المشتركة، مقدمًا الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبًا، والحرص المشترك علي توطيد تلك العلاقات.



وخلال زيارتها، التقت سفيرة الإمارات بالعديد من ذوي الهمم، واستمعت إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وأشادت بإنجازاتهم وإبداعاتهم، مؤكدة على حرص دولة الإمارات على دعم ذوي الهمم في جميع المجالات، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

كما تفقدت الدكتورة مريم الكعبي أقسام المركز المختلفة، واطلعت على الخدمات التي يقدمها لذوي الهمم، مشيدةً بجهود القائمين على المركز في تقديم رعاية شاملة لذوي الهمم، مؤكدة على أهمية التعاون بين دولة الإمارات ومصر في مجال رعاية ذوي الهمم وتبادل الخبرات والتجارب.

وفي ختام زيارتها، أكدت "الكعبي" على استمرار دعم دولة الإمارات لذوي الهمم في مصر، وتعزيز التعاون معهم في مختلف المجالات، مقدمةً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التعاون المثمر في العديد من الفعاليات ومنها ماراثون زايد الخيري ومراكز التخاطب بالمحافظات.

جدير بالذكر تواجد وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمصر منذ ٤ ايام لتفقد مراكز التخاطب في ٨ محافظات، حيث قام بزيارة مراكز التخاطب بمحافظتي قنا والبحر الأحمر في اليوم الأول، وقام بزيارة محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف في اليوم الثاني، وقام بزيارة محافظتي المنوفية والقليوبية في اليوم الثالث، واختتم جولته بزيارة مراكز التخاطب بمحافظة الدقهلية في اليوم الرابع.

