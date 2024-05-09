30 مايو.. الحكم على حسين الشحات في قضية إهانة الشيبي

حجزت محكمة جنايات القاهرة محاكمة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في قضية إهانة اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز للحكم لجلسة 30 مايو.

ودفع المحامي أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب حسين الشحات، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017، والخاص بالملاعب ملتمسا وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84 أو التصريح بإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بأجل لمدة ثلاث شهور لإقامة الدعوى طبقًا لنصوص مواد المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ونصت المادة 84 من دستور جمهورية مصر العربية وتعديلاته على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية، إذًا الدستور المصري نص على الالتزام بالمعايير واللوائح الخاصة بالفيفا ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم الذي هو ملتزم بالمعيار الدولي الذي شرعه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان يجب على المشرع في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الالتزام بالمعايير الدولية فكان يجب حينما شرع وسن قانون الرياضة الالتزام أولًا بالدستور المصري ونصوصه وتكلم بالالتزام بالمعايير وهي يقصد بها اللوائح الدولية والأعراف الدولية.

ولذلك التمس محامي حسين الشحات من المحكمة إحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا لأن هذا الموقف أو الحدث هو حدث جلل وهو شكوى لاعب للاعب على المستطيل الأخضر لم تحدث في العالم، مشيرا إلى أمثلة عديدة- متقدما بحافظة مستندات وفيديوهات عنها- وهي واقعة اللاعب زين الدين زيدان وواقعة الأخضر البلومي وواقعة أحمد حسام ميدو، لافتا إلى «عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية».

كما دفع بأنها جنحة ضرب بسيط لأن لكل فعل رد فعل، حيث أن المجني عليه قام باستفزاز لاعبي النادي الأهلي في ثلاث مباريات الأولى مباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في10 أبريل 2023،، والثانية مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز بدولة الإمارات في 5 مايو 2023، والثالثة مباراة الدوري المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز في 23 يوليو 2023، حيث قام الشيبي بإهانة جمهور النادي الأهلي العظيم الكبير الغفير في كل أنحاء الوطن العربي، فكان هذا الفعل رد فعل ولم ينتهي الموقف وانتهى بتصالح بين المتهم والمجني عليه وثابت ذلك بالفيديوهات المقدمة، وثابت استفزاز المجني عليه للمتهم في التصالح حيث ذكر المجني عليه للمتهم بأن زوجتك ووالدتك على رأسي«.

وأكد محامي حسين الشحات، أن الأمور كلها ما هي إلا مشاحنات تحدث كل دقيقة ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم، وأن السب لم يحدث، مبينا: «لما كانت المادة 84 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لا تخاطب عناصر لعبة كرة القدم اللاعبين – الأجهزة الفنية والإدارية – الحكام لأن لهم قواعد خاصة بهم يتم بموجبها معاقبتهم بها، ولكن هذه المادة تخاطب الجمهور الحاضر المباراة لما قد يبدر منه من إساءة لأحد الأندية المتنافسة أو للاعب بعينه – وكذلك تخاطب العامة ( فيما عدا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والحكام ) وهذه المادة وضعت للحد من التجاوزات التي تحدث على الساحة الرياضية من المشجعين».