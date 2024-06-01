السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر: تعذر وصول المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت" إلى جلسة محاكمته

الطفلة السودانية
الطفلة السودانية

أكد مصدر داخل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، أنه تعذر حضور المتهم بقتل الطفلة السودانية “جانيت”، من مستشفى العباسية لحضور جلسة محاكمته. 

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية “جانيت جمعة بطرس”.

وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة، بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

وتتسلم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، من مستشفى العباسية، تقريرها عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل "جانيت"، الطفلة الرضيعة السودانية في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المتهم المستشار سيد التوني مستشفى العباسية

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