الخميس 09 مايو 2024
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حوادث

دفاع حسين الشحات يستعين بـ"زين الدين زيدان" لتبرئته من ضرب "الشيبي"

حسين الشحات
حسين الشحات

دفع المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع اللاعب  حسين الشحات، أثناء جلسة محاكمة "الشحات" في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي أثناء مباراة الأهلي وبيراميدز، بعدم دستورية نص المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017.

وطالب المحامي بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته للفصل في دستورية المادة 84 فقرة 1 من القانون رقم 71 لسنة 2017 لمخالفتها المعايير الدولية التي نص عليها الدستور بالمادة 84.

وقدم المحامي حافظة مستندات بفيديوهات، والتمس من هيئة المحكمة الاطلاع عليها أو تحديد جلسة للعرض عن طريق فنيين على نفقة المتهم أو المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وتتضمن وقائع شهيرة حدثت في الملاعب مثل:

اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان واللاعب الإيطالي ماركو ماتيرازي، مباراة مصر والجزائر – مباراة مصر وبوركينافاسو، منتخب أورجواي ومنتخب إيطاليا وهي الحادثة الشهيرة في مونديال كأس العالم 2014 وهي قطم أذن لاعب منتخب إيطاليا.

وقال خلال مرافعته: هذا الدفع دفع جوهري وفاصل وحازم في النزاع حتى أتمكن من إبداء دفاعي الشكلي ومنه عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وإلا فتحنا المجال لجميع رياضي مصر لتقديم الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والمحاكم المصرية.

المحامي أشرف عبد العزيز حسين الشحات محاكمة الشحات حمد الشيبي

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