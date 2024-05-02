الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بائع يقطع "كف" شاب في المطرية.. والنيابة تأمر بدفنها

حبس بائع متجول -
حبس بائع متجول - ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، حبس بائع متجول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن شاب وقطع كف يده، بسبب طلب المجني عليه عدم افتراش بضاعته أمام منزله، وصرحت النيابة بدفن كف الشاب، وطلب تقرير طبي بحالته الصحية.

بائع يقطع يد شاب 

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب مشاجرة بين بائع متجول، وشاب في المطرية، بسبب افتراش البائع بضاعته على الأرض أمام العقار الذي يسكن به المجني عليه، وتبين أن المجني عليه طلب من البائع عدم افتراش الأرض أمام العقار الذي يسكن به.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعدى على المجني عليه، لتنشب مشاجرة بين الطرفين، استل خلالها البائع سكينًا من فرشته، وطعن المجني عليه، ما تسبب في قطع كف يده، وكذلك إصابته بجروح قطعية بعدة أماكن في جسده

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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