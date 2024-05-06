تفاصيل إحالة المتهمين بتعدين البيتكوين في أكتوبر للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق بالنيابة العامة تشكيل عصابي متهمين بمحاولة تعدين البيتكوين في 6 أكتوبر للمحاكمة.

تفاصيل إحالة المتهمين بمحاولة تصنيع بيتكوين في مصر

وتبين من التحريات قيام المتهمين بالتخطيط لتصنيع البيتكوين في منطقة «800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات، أن السبب في اختيار هذه الأماكن أنه يتم استهلاك الكهرباء للوحدات السكنية فيهم بطريق الممارسة، ولن يكون هناك عداد كهرباء يظهر الحمولة الزائدة الناتجة عن عمل أجهزة التعدين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون بدأوا في شراء الأجهزة منذ بداية شهر مارس حتى شهر أكتوبر، وقاموا بتجهيز الشقق بالشبكات والأجهزة وتوصيلها بالكهرباء الخاصة بكل شقة، حيث تم تجهيز 5 شقق بـ 9 أجهزة تعدين لكل شقة بإجمالي 45 جهازًا.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم استلام الأموال عبر تحويلات، واستقبال العملات على محفظة المتهم الرئيسي في الواقعة. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بتمويل المشروع، بينما قام المتهم الثاني بإدارة وصيانة الأجهزة، وذلك مقابل حصول المتهم الأول على 700 ألف جنيه نظير الأجهزة. وتبين أن قيمة الجهاز الواحد تبلغ 35 ألف جنيه، وبوجود 45 جهازًا يكون إجمالي قيمتها 1,575,000 جنيه.

وأقر المتهم بالواقعة وأرشد رجال الأمن إلى وجود أربعة شقق أخرى بها أجهزة تعدين، حيث كانت الشقة الأولى رقم 23 في عمارة 332 بمشروع 645 عمارة دائرة القسم تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية "البيت كوين". وكذلك الشقة الثانية رقم 22 في عمارة 68 بمشروع 645 عمارة تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية "البيت كوين". وكانت الشقة الثالثة رقم 23 في عمارة (د) بـ 800 فدان تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الورقية "البيت كوين". وأخيرًا، كانت الشقة الرابعة رقم 22 في عمارة 2 بـ قطاع (ج) بـ 800 فدان تحتوي على 9 أجهزة تعدين للعملة الرقمية "البيت كوين".