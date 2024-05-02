تناولت قطعة حشيش.. إحالة أب تسبب في إصابة رضيعته بتسمم إلى المحاكمة

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة والد طفلة رضيعة، للمحاكمة بعد أن تركها تتناول قطعة حشيش ما أسفر عن إصابتها بتسمم، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة تعاطي المخدرات والإهمال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم شرطة الوايلي من مستشفى السموم بعين شمس، يفيد باستقبال طفلة تُدعى "روجينا" تبلغ من العمر 7 أشهر في حالة إعياء شديد.

وأضاف المستشفى في بلاغه؛ أن الطفلة أُصيبت بتسمم عقب تناولها قطعة حشيش وتم إيداعها غرفة العناية المركزة؛ لتلقي العلاج.

وقالت والدة الطفلة، إن زوجها يتعاطى مخدر الحشيش، وفي يوم الواقعة سقطت من زوجها قطعة على الأرض، بعد تعاطيه سيجارة حشيش؛ فالتقطتها الطفلة دون أن ينتبهوا لها وبلعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.