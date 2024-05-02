الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تناولت قطعة حشيش.. إحالة أب تسبب في إصابة رضيعته بتسمم إلى المحاكمة

محاكمة متهم - ارشيفية
محاكمة متهم - ارشيفية

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة والد طفلة رضيعة، للمحاكمة بعد أن تركها تتناول قطعة حشيش ما أسفر عن إصابتها بتسمم، ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة تعاطي المخدرات والإهمال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم شرطة الوايلي من مستشفى السموم بعين شمس، يفيد باستقبال طفلة تُدعى "روجينا" تبلغ من العمر 7 أشهر في حالة إعياء شديد.

وأضاف المستشفى في بلاغه؛ أن الطفلة أُصيبت بتسمم عقب تناولها قطعة حشيش وتم إيداعها غرفة العناية المركزة؛ لتلقي العلاج.

وقالت والدة الطفلة، إن زوجها يتعاطى مخدر الحشيش، وفي يوم الواقعة سقطت من زوجها قطعة على الأرض، بعد تعاطيه سيجارة حشيش؛ فالتقطتها الطفلة دون أن ينتبهوا لها وبلعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطعة حشيش الحشيش بالوايلي إحالة أب تسبب في إصابة رضيعته جهات التحقيق بالنيابة العامة الحشيش الوايلي

مواد متعلقة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

الأكثر قراءة

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا