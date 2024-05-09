الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

حركة السيارات
حركة السيارات

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتظام في حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى.

انتظام حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت أيضًا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها شهد كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم سيولة مرورية مبيرة، وكذلك الأمر انتظمت الحركة المرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو، وسيولة مرورية  للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وانتظمت الحركة  أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، وهو الحال بشارع صلاح سالم والطيران.

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انتظام حركة المرور بطرق ومحاور القاهرة والجيزة

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