تأجيل المباراة 30 دقيقة.. باسم مرسي يقود هجوم الدراويش في مواجهة الداخلية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي تشكيل فريقه أمام الداخلية في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز والمحدد موعدها الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، بإستاد الإسماعيلية، بعد تأجيله لمدة نصف ساعة بسبب الطقس الحار، وهو كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وباسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسًا ومعه عصام صبحي وحاتم سكر وهشام محمد ومحمد حسن وبشار أشرف ومحمد عبد السميع وإيريك تراوري وأحمد الشيخ.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد كلًا من كمال السيد وعبد الله جمال لحراسة المرمى وكريم عرفات ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد بيومي وأحمد محسن ومروان حمدي وهشام محمد وحمادة صلاح وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني ومحمد زيدان وأحمد الشيخ لأسباب مختلفة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة فاز 5 وخسر 9 وتعادل 7 مواجهات ودخل شباكه 24هدفًا وله 22 هدفًا.

وتنطلق مباراة الإسماعيلى والداخلية فى الرابعة والنصف عصرا، حيث تم تأجيل انطلاق المباراة 30 دقيقة بسبب حرارة الطقس وفقا لتعليمالت لجنة المسابقات برابطة الاندية المحترفة.

توافد عدد كبير من جمهور الإسماعيلي خلال الساعات القليلة الماضية، على ستاد الإسماعيلية؛ لمؤازرة لاعبى الدراويش خلال مباراة اليوم أمام فريق الداخلية في بطولة دوري نايل.

وحرصت روابط مشجعي النادي الإسماعيلي على حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريقها أمام الداخلية، في الأسبوع الثاني والعشرين من دوري نايل، المحدد موعدها عصر اليوم الخميس، على ستاد الإسماعيلية.

جاء تحرك مسئولي الدراويش وزحف الجماهير تماشيًا مع قرار وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، بالسماح بتواجد الجماهير فى الملاعب بالسعة الكاملة.