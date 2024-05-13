الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

حسام حسن يكشف موعد انضمام المحترفين لقائمة مصر

حسام حسن
حسام حسن

كشف حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عن موعد انضمام المحترفين لمعسكر الفراعنة منذ بدايته يوم 28 مايو الجارى.

وأكد العميد في تصريحات صحفية، أن كل لاعب من المحترفين يحتاج على الأقل لأسبوع راحة بعد نهاية مهمته الخارجية مع ناديه، على أن ينضم بعد ذلك لمعسكر المنتخب الوطنى.

وأضاف حسام حسن أن موقف اللاعبين غير متساو لأن هناك لاعبين يتنتهى مهمتهم الخارجية قبل موعد بداية المعسكر وآخرين ستنتهى مهمتهم قبل انطلاق المعسكر بيوم أو بيومين، بخلاف موقف بعضهم من الاصابات.

وتساءل العميد حول الحل الأمثل لبدء معسكر الفراعنة بشرط وجود اللاعبين، حتى تكون هناك فرصة للجهاز الفني من أجل تحفيظ اللاعبين وتصحيح الأخطاء، مشيرا إلى أن الموقف صعب للغاية، وهناك ضيق وقت بالنسبة للجهاز الفني، في إيصال فكره وتعليماته للجهاز الفني، الفنيات مهمة للغاية لأن الروح القتالية والحماس وحده لا يكفي من أجل عمل نتائج جيدة.

وأوضح: “من يوم ٣ إلى يوم ٦ يونيو فترة غير كافية لتجهيز اللاعبين للمباراة، وفى النهاية يقال طلبات حسام حسن مجابة، والتصريحات الرنانة، بشأن المهمة القومية، الأندية فى مهمة قومية وهناك تكاتف من الجميع، فما بالك من منتخب مصر اللى هو المنتخب القومى، اللى مش عارف ياخد وقت كافى”.

وأتم: “لو أقنعت اللاعبين المحترفين بالتواجد يوم ٢٨ مايو ومن الصعب فعلا منح اللاعبين راحة  خلال هذه الفترة”.
 

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