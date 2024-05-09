الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

صاروخية عبد الرحمن مجدى تمنح الإسماعيلي انتصارًا صعبًا على الداخلية

عبد الرحمن مجدى
عبد الرحمن مجدى

منح عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلى، فريقه 3 نقاط غالية بتسديدة صاروخية فى الوقت بدل الضائع، فى مرمى فريق الداخلية، ليترجم الهجوم المتواصل على مرمى الداخلية إلى فوز مستحق للدراويش فى مباراة كانت صعبة للغاية بسبب التماسك الدفاعى لفريق الداخلية طوال المباراة التى استضافها استاد الاسماعيلة فى بداية الجولة الـ 22 من الدورى الممتاز.

وبدأت أحداث الشوط الأول بهجوم منظم من قبل  أصحاب الأرض، عن طريق حمدي النقاز ومحمد دسوقي اللذان تقدما من الخلف للأمام لدعم ومساندة عبدالرحمن مجدي وعمر الساعي في خط الوسط لتسهيل مهام نادر فرج وباسم مرسي راسي الحربة فى تشكيل الخطورة الدائمة على الحارس محمد مجدي الذي ظهر متماسكًا طوال الشوط الأول.

في المقابل، اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة  بواسطة إبراهيم ايولا وإسلام عبد النعيم ويوسف تونجي التي شابها الرعونونة والتسرع فى انهاء الهجمات دون خطورة حقيقية على مرمى الدراويش باستثناء كرة وحيدة  .

وضح تأثير حرارة الطقس الأمر الذي استدعي حكم اللقاء إيقافهما في الدقيقة 30 لكي يتناول اللاعبين الماء والعصائر.

وتستأنف المباراة بعد الراحة القصيرة وينجح أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي فى إنقاذ هدف مؤكد عندما أبعد الكرة التي سددها يوسف تونجي مهاجم الداخلية للأمام بأعجوبة ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الإسماعيلي والداخلية بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثانى اجرى ايهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى عدة تغييرات بهدف زيادة الفاعلية الهجومية، على مرمى الداخلية من أجل احراز هدف وحصد الثلاث نقاط لزيادة رصيد الدراويش.

على مدار الشوط الثانى كان هناك استنحواذ غير فعال حتى جاء اللقطة المضيئة عندما تمكن عبد الرحمن مجدى من إحراز هدف المباراة الوحيد الذى حسم الامر، رغم تدخل الفار لكن الحكم فى النهاية أقر بصحة الهدف.

تشكيل الإسماعيلى:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع:  محمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف  وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وباسم مرسي. 

تشكيل الداخلية: 

حارس مرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.

خط الوسط:  كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا. 

خط الهجوم:  إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

الاسماعيلى مباراة الإسماعيلي الدوري الداخلية عبد الرحمن مجدي

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