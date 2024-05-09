الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"كشري" يعلن تشكيل الداخلية أمام الإسماعيلي بدورى نايل

فريق الداخلية
فريق الداخلية

 أعلن أحمد كشري المدير الفني  للداخلية، تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي، في الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز، والمحدد موعدها الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، باستاد الإسماعيلية والذي جاء كالتالي: 

تشكيل الداخلية

حارس مرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى ومعاذ الحناوي وعبد الرحمن صميدة وإيهاب سمير.

خط الوسط:  كليتشي شميزي ومحمود حسونة وفانوم الفريد وإبراهيم ايولا. 

خط الهجوم:  إسلام عبدالنعيم وتونجي أوموتوشو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى حارسًا ومحمود صابر وكليفن اكينمولا وزياد طارق وأشرف العقلي وشريف دابو ومحمد محمود ميسي ومحمود العربي أوكا.

تشكيل الإسماعيلى:

كما أعلن ايهاب جلال المدير الفنى لفري قالإسماعيلى تشكيل الدراويش لهذه المواجهة.

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع:  محمد عمار وعبد الكريم مصطفى ومحمد دسوقي وحمدي النقاز.

خط الوسط: عماد حمدي ومحمد مخلوف  وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وباسم مرسي. 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسًا ومعه  عصام صبحي وحاتم سكر  وهشام محمد ومحمد حسن وبشار أشرف ومحمد عبد السميع  وإيريك تراوري وأحمد الشيخ.

توافد عدد كبير من جمهور الإسماعيلي خلال الساعات القليلة الماضية، على ستاد الإسماعيلية؛ لمؤازرة لاعبى الدراويش خلال مباراة اليوم أمام فريق الداخلية في بطولة دوري نايل.

الجبلاية اتحاد الكرة الدوري الاسماعيلى الدوري الممتاز

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