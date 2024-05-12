الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقدم لدورة جديدة للرخصة A.. الثلاثاء

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

وافق مجلس إدارة  اتحاد الكرة  برئاسة جمال علام بالموافقة على طلب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة بفتح باب التقدم للمدربين للاشتراك في دورة جديدة للرخصة A  يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأعلن مسئولو الجبلاية على أنه سيتم استقبال أوراق المتقدمين من المدربين للحصول على الرخصة A، ومراجعة الأوراق من قبل اللجنة الفنية ومطابقة الشروط للاشتراك في الدورة.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مرحلة جديدة من العمل على تطوير مسابقات الشباب والناشئين على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المسابقات بما يخدم منتخبات المراحل السنية المختلفة، خاصة بعد الانتهاء من تشكيل كل الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها منتخب تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب مواليد 2007.

وعقد علاء نبيل المدير الفني للجبلاية أولى اجتماعاته مع عدد من مناطق كرة القدم، يوم الخميس الماضى؛ لمناقشة تطوير مسابقات الشباب والناشئين والاتفاق على بعض الأمور التى من شأنها المساهمة فى تطوير المسابقات.

كان المدير الفنى للجبلاية قد أكد فى تصريحات على الموقع الرسمى للجبلاية، أنه يتم حاليا تجهيز دورة للمدربين؛ للحصول على الرخصة A بداية من يوم 20 مايو الجارى.

وقال نبيل: "لا صحة لبدء دورات c للمدربين خلال هذه الفترة وسيتم الإعلان عنها عن طريق المدير الفني للاتحاد في وقت لاحق بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك بعد ملاحظة إعلان بعض المناطق البدء في الدورة C".

واستقبل المدير الفنى للجبلاية خلال الأسبوع الماضى، وفد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لمناقشة تطوير المسابقات والمنتخبات، ووفدا من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لدراسة بعض الأمور المتعلقة بتطوير ملف كرة القدم والمسابقات والأكاديميات.

وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض البرامج والمستجدات داخل الاتحاد الدولي، من أجل تطوير ملف المنتخبات الوطنية والمدربين، وكذلك إنشاء مدرسة للموهوبين خلال الفترة المقبلة.

وضم وفد فيفا كلا من دكتور بلحسن مالوش المستشار الفني بالفيفا، وأنتوني بافوي مسئول تطوير الأداء بالاتحاد الدولي، وراؤول شيباندا مسئول التطوير بالكاف وعمرو محب مدير كرة القدم للهواة في قارتي إفريقيا وشرق آسيا.

المناطق رخص المدربين رخص إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم 5 شارع الجبلاية

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