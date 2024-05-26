الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو

حسام حسن
حسام حسن

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وجاءت القائمة كالتالي:

محمد الشناوي 
مصطفي شوبير 
محمد عواد 
مهدي سليمان 
محمد عبد المنعم
رامي ربيعه 
ياسر إبراهيم 
أحمد رمضان بيكهام 
محمد هاني 
أكرم توفيق 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد نبيل كوكا 
إمام عاشور 
أحمد سيد زيزو 
ناصر ماهر 
محمد صلاح 
مصطفي فتحي 
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفي محمد 
محمد الشامي 
أحمد أمين أوفا 
محمد شريف.

موعد مباراتي مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو

يستضيف منتخب مصر، نظيره البوركيني، يوم السادس من يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة الجولة الثالثة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

بعدها، سيحل منتخب مصر، ضيفا على غينيا بيساو، يوم العاشر من نفس الشهر، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد 24 سبتمبر في العاصمة بيساو.

موقف مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على غينيا بيساو، صاحبة المركز الثالث، بنفس الرصيد.

ويأتي منتخب سيراليون، المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إثيوبيا، صاحبة المركز الخامس، فيما يتذيل منتخب جيبوتي، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

مشوار منتخب مصر منذ بداية التصفيات

استهل منتخب مصر مشواره في المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفوز ساحق في الجولة الأولى على ضيفه منتخب جيبوتي، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وفي الجولة الثانية، تمكن منتخب مصر، من اقتناص فوز ثمين على مضيفه منتخب سيراليون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب صامويل كانيون دوي في العاصمة الليبيرية مونروفيا.

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