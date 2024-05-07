الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 حلول أمام كولر لتعويض رحيل على معلول المحتمل الموسم المقبل

معلول
معلول

ما زال لم يحسم الأهلي بعد مستقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري مع الفريق.

وتزداد التكهنات حول اقتراب معلول من الرحيل عن الأهلي بعد 8 سنوات مع الفريق، حيث ستكون وجهته المقبلة تجاه الخليج.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض 3 حلول أمام السويسري مارسيل كولر لتعويض رحيل معلول المحتمل.

عمر كمال حتى عودة شكري

سيكون عمر كمال الخيار الأنسب في الوقت الحالي لكولر، حيث لا يبحث النادي عن دعم أجنبي في مركز الظهير الأيسر.

وشارك كمال أكثر من مرة في هذا المركز من قبل مع فيوتشر ومع الأهلي، بجانب منتخب مصر، حيث يتقن اللعب جيدًا فيه.

وقد تكون مشاركة عمر كمال مؤقتة حتى الاعتماد على محمد شكري الذي طلب عودة كولر ليكون الظهير الأساسي، لكن إصابة الرباط الصليبي ستؤجل ظهوره حتى بداية العام المقبل 2025.

الدبيس وثنائي زد

وقد يكون هناك حل آخر أمام كولر وهو الاعتماد بداية الموسم على واحد من الثلاثي كريم الدبيس أو ثنائي زد المعارين محمد أشرف ورأفت خليل.

وسيكون حل الاعتماد على الثنائي جيدًا حتى الاستقرار على الأفضل بين الثلاثي أو عودة واحد من المعارين والاعتماد على لاعب بجانب الدبيس.

أحمد نبيل “كوكا”

حل أخير أمام كولر وهو توظيف جديد للاعبيه، حيث من الممكن أن يعود كوكا الذي بدأ مع الأهلي في هذا المركز مستغلًا نضج اللاعب مؤخرًا هذا الموسم.

وقد يستغل كولر كثرة لاعبي وسط الفريق واستخدام كوكا في مركز الظهير الأيسر الموسم المقبل.

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