الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد طلاق ياسمين والعوضي.. داعية: "التنبؤ بالمستقبل أكذوبة"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

علق الشيخ فهمي غنيم، مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سابقا، علي عدد من القضايا التي تشغل الشارع المصري ومنها قضية الطلاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الأربعاء، إن عقد الزواج أسماه الإسلام "الميثاق الغليظ" لقدسية العلاقة الزوجية.

وأضاف أن كثير الحلف بالطلاق "فاسق" فهي من المنكرات التي ينكرها الدين ولا يرضاها.

وعن تنبؤ عرافة بطلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أوضح أن التنبؤ بالمستقبل أكذوبة ومن يدعي معرفته كذاب، متابعاً: "كذب المنجمون ولو صدفوا".

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي التنبؤ بالمستقبل طلاق

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