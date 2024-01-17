حوافز للمصريين بالخارج لوضع حل جذرى لأزمة الدولار

علقت الإعلامية بسمة وهبة، علي تفاقم أزمة الدولار في الفترة الأخيرة، نتجية تصاعد عدد من الأحداث العالمية.

واقترحت خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، تقديم حوافز للمصريين بالخارج من أجل وضع حل جذري لأزمة الدولار وتشجيعهم على زيادة التحويلات لذويهم من المصريين بالداخل.

وأضافت: "أقترح إطلاق مبادرات حتى يحول المصريين بالخارج أموالهم من خلال البنوك، نريد ضرب مفك في أهل الشر والمفايا التي تتاجر بأموال المصريين بالخارج، أي يجب أن نخرب مساعي المافيا التي تحصل على أموال العاملين بالخارج وتسبب للدولة أزمة".

وتابعت: "أهل الشر يريدون أن يخربوا الوضع في مصر، حاولوا خداع المصريين في الداخل لكن المصريين فهموا مكرهم، والله دائما ينصر مصر ضد مخططاتهم".