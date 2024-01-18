الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحظة تدمير إسرائيل المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة (فيديو)

لحظة قصف المبنى الرئيسي
لحظة قصف المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة

أظهر مقطع فيديو مشهد لحظة تدمير قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة.

وأفاد حلف الناتو من قبل، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحـوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو لحظة تدمير

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