لحظة تدمير إسرائيل المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشهد لحظة تدمير قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة.

وأفاد حلف الناتو من قبل، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن هدفها دفاعي.

فيما أدان الكرملين، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، مؤكدا خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحـوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.