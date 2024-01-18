أبوعاصى لـ"الشاهد": أنا ضد تكفير أى مفكر

أكد محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أنه ضد تكفير أي مفكر.

وأضاف أبوعاصي، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "العالم الراسخ يتقبل الفكر ويناقشه ويتقبل الفكر بالفكر، والجاهل ليس لديه فكر، ولديه معتقدات مشوهه بداخله وان هذا الرجل مادام يحارب التراث لابد من مهاجمته وأن هذا يدن الله ويبدأ في التحرك علي أنه مجاهد في سبيل الله وهذا نتاج الجهل والتعصب، وجماعات تغذي الفكر بالخطاء، وعنما تبحث في مناهج التعليم لدي جماعة الإخوان المسلمين ستجد كل التفسيرات الخاطئة".

وتابع: "أنك تحفظ لأجزاء في الظلام، والذي يتناولها أن المجتمع الجاهلي كافر وينشئ الأولاد من الصغر علي عداء كل الطبقات، والسيرة النبوية لسمير الغضبان، والاخوان قاموا بما يسمي بعسكره السيرة النبوية، من خلال حراك عسكري وسياسي وليس علي الهداية، فيتم تربيه أفراد الجماعة علي كتب هي كتب بفكر معين وليس له علاقة بالمقدس".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.