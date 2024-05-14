عاجل.. حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، أمس الإثنين، استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في لبنان، عبر قناته على تليجرام: “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة”.‏

وعرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الجرداح التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.