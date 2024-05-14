عاجل.. حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان
أعلن حزب الله في لبنان، أمس الإثنين، استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في لبنان، عبر قناته على تليجرام: “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة”.
وعرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الجرداح التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.