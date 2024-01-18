الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبوعاصى لـ"الشاهد": لا يقبل الحديث الواحد فى قضايا الأمة المهمة

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

أكد محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، أنه لا يقبل الحديث الواحد في قضايا الأمة المهمة.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لابد في تجديد الخطاب الديني، من بناء جسر تواصل بين الفقه والحديث، ويعجبني الشيخ الغزالي عندما قال ذلك، أنه لا سنة بغير فقه، وأن بعض الناس تنظر للأحاديث كصحه السند من قول النبي، وكلن ربما يتعارض مع القرأن والقواعد الكلية، مثل الحديث الذي يخالف العقول علماء الوصول قالوا أنه غير معقول".

وتابع: "لأنه ليس من المنطقي أن يأتي النبي بحديث يخالف العقل والمنطق، والكليات التشريعية والقواعد العامة في الشريعة، ولا يقبل الحديث في الأصول العامة والأمور الحياتية المهمة لا يقب الخبر الواحد، فلا يقبل الحديث الواحد في قضايا الأمة المهمة أو الشائكة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

 

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