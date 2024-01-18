محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

كشف الفنان محمد رضوان، تفاصيل دوره في فيلم "ليه تعيشها لوحدك".

وقال خلال لقائه ببرنامج "معكم مني الشاذلي"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الأربعاء: "المشاهد حبني جار مصري أصيل، لأن الدور كان بيقول إن الفترة إللى عاشها جاره كان عايش لوحده في البيت، وطول الوقت كان عايش مع كلبه وأولاده مهاجرين".

وأضاف: “هو منجحش في حاجة كان نفسه فيها، يعني كان نفسه يبقى مصور فوتغرافي، واشتغل في وزارة الري مهندس، وإداري ومعملش اللي كان نفسه فيه طول حياته”.

وتابع: "رامز مثل شخصية الجار العشري أووي زيادة عن اللزوم والطيب أووي والخدوم زيادة عن اللزوم، والمشاهد حبه جار مصري أصيل".