الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تظاهرة خارج البرلمان فى جورجيا عقب إقرار مشروع قانون بالتمويل الأجنبى

تظاهرة خارج البرلمان
تظاهرة خارج البرلمان الجورجي

اندلعت تظاهرة خارج البرلمان الجورجي في العاصمة تبليسي بعد أن وافق نواب البرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يلزم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بالإعلان عن التمويل الأجنبي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بعد محاولتهم اقتحام حواجز حديدية أقيمت بالقرب من مباني البرلمان، مشيرا إلى أنه تم نشر قوات مكافحة الشغب التي دعت المتظاهرين إلى التفرق.

وكان مشروع القانون، الذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، قد أثار موجة من التظاهرات على مدار الأسابيع الماضية إذ يقول معارضوه إنه يقيد الحريات ويقوض جهود انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي

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